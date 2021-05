Débordée par la pandémie, l’Inde bat son record quotidien de contaminations

L’Inde a signalé un record de plus de 414.000 cas de Covid-19 en 24 heures et 3.915 décès, soit le pic le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Les chiffres publiés par le ministère indien de la Santé portent le total des cas à près de 22 millions de contaminations dont 234.000 morts à travers le pays.

Le pays, qui compte 1,3 milliard d’habitants, est en proie à une effroyable flambée épidémique avec un manque cruel de lits des soins intensifs, de médicaments et d’oxygène médical.

Des experts estiment que les chiffres rapportés pourraient être plus élevés car les crématoriums et les hôpitaux du pays sont débordés, ajoutant que le refus du gouvernement central de décréter un confinement à l’échelle nationale et de laisser aux États fédérés le choix de mettre en œuvre leurs propres restrictions pourrait aggraver encore la crise qui continue de faire ravage dans le pays depuis quelques semaines.

→ Lire aussi : COVID-19 : L’INDE ET LE BRÉSIL TOTALISENT PLUS DE LA MOITIÉ DES CAS LA SEMAINE DERNIÈRE

Le Premier ministre Narendra Modi a été largement critiqué pour ne pas avoir agi plus tôt pour juguler la deuxième vague, alors que les festivals religieux et les rassemblements politiques organisées ces dernières semaines ont attiré des millions de personnes ce qui a considérablement contribué à la propagation du virus.

Par ailleurs, la Cour suprême a averti le gouvernement central après que le gouvernement local de Delhi se soit plaint de ne pas avoir reçu 700 tonnes d’oxygène, même après les ordonnances de la haute juridiction.

La Cour suprême avait annoncé récemment que le gouvernement central devait donner 700 tonnes d’oxygène à Delhi chaque jour jusqu’à ce que cet ordre soit revu ou modifié.

L’Inde peine à freiner la propagation du virus, qui selon des experts, pourrait atteindre son pic vers la fin de ce mois de mai.

Bien qu’elle soit le plus grand producteur mondial de vaccins, l’Inde n’en a pas assez pour vacciner sa propre population. Seulement 12% environ de ses 1,3 milliard d’habitants ont reçu une dose du vaccins.

( Avec MAP )