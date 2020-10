Début de rapatriement des Marocains bloqués à Melilla

L’opération de rapatriement des Marocains restés bloqués à Melilla a démarré, mercredi 30 septembre à 10h selon la presse locale.

L’opération s’est déroulée correctement et dans le respect des mesures sanitaires rapporte le média El Faro de Melilla, qui annonce le rapatriement de tous les Marocains qui souhaitent rentrer.

L’opération se déroulera sur plusieurs journées en coordination avec les autorités marocaines. Le premier rapatriement qui a eu lieu mercredi 30 septembre à 10h a permis de rapatrier quelque 200 personnes, la priorité étant donnée aux personnes les plus vulnérables. L’opération se poursuivra les vendredi 2 et dimanche 4 octobre en accord avec les autorités sanitaires marocaines, qui exigent un intervalle de 48 heures entre chaque rapatriement, et ce, afin de réaliser les tests et de veiller au respect recommandations sanitaires nationales.

Pour rappel, il s’agit de la seconde série de rapatriements pour les Marocains bloqués à Melilla depuis le début de la pandémie. En effet, la fermeture des frontières le 13 mars 2020, a empêché plusieurs centaines de Marocains, parmi lesquels un grand nombre de travailleurs transfrontaliers, de quitter la ville et rejoindre leurs domiciles. Ces derniers sont restés bloqués à Melilla depuis, passant notamment le mois du Ramadan et les fêtes de l’Aïd loin de leurs proches.