Décès de Abdellah Benslimane

Biologiste et ancien directeur de l’Institut Pasteur, le Pr. Abdellah Benslimane est décédé lundi 4 janvier, à Casablanca, a-t-on appris auprès de l’un de ses proches.

Le défunt, qui est l’un des grands experts en biologie médicale et en immunologie au Maroc, a été directeur du Laboratoire international d’analyse biomédicale de Casablanca (LIAB).

Il a également exercé en tant qu’enseignant à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et dirigé l’Institut Pasteur entre 1987 et 2000.

Le regretté défunt était connu pour son activité, son intérêt pour la recherche en biologie, son dévouement et son amour pour son travail.

Avec Map