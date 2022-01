Décès de François Carrard, ancien directeur général du CIO

L’ancien directeur général du Comité international olympique (CIO), François Carrard, est décédé lundi à Lausanne à l’âge de 83 ans, a annoncé l’Association internationale de la presse sportive (AIPS).

Avocat de formation, François Carrard avait longtemps travaillé au CIO. Il y était entré en 1979 en tant que conseiller juridique avant d’en être le directeur général de 1989 à 2003. Il avait alors oeuvré en compagnie de deux présidents du CIO, soit Juan Antonio Samaranch puis Jacques Rogge.

En 2015, il avait pris la tête d’un groupe de travail chargé de réformer la Fédération internationale de football (FIFA) au plus fort de la tempête qui avait contribué à la chute du président Sepp Blatter.

« François Carrard était un homme brillant, doté d’immenses capacités d’analyse et d’un très large champ de connaissances et d’expertise. Le président Juan Antonio Samaranch et le Mouvement olympique tout entier ont toujours pu compter sur ses précieux conseils. Ce n’était pas seulement un homme de loi et de sport, c’était aussi un homme de grande culture« , a déclaré le président du CIO, Thomas Bach, dans un communiqué.

« Il a toujours été un formidable guide et un conseiller de confiance; c’était aussi devenu un ami proche. C’est pourquoi le Mouvement olympique et moi-même lui sommes si reconnaissants d’avoir pu compter sur lui jusqu’au bout« , a souligné M. Bach.

Il a joué « un rôle crucial en aidant le CIO à mener ses réformes fondamentales en 1999 et 2000 » et a également joué « un rôle clé » dans la création de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) et l’introduction du premier Code mondial antidopage, souligne le communiqué du CIO.

En témoignage de respect, le drapeau olympique sera mis en berne à la Maison Olympique.

Docteur en droit de l’Université de Lausanne, François Carrard s’était spécialisé dans le droit du sport avant de devenir le directeur général du CIO.

(Avec MAP)