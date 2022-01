Décès de l’actrice égyptienne Maha Abou Aouf

L’actrice égyptienne Maha Abou Aouf est décédée jeudi, à l’âge de 65 ans, des suites d’une longue maladie.

Le Syndicat des professions dramatiques a indiqué que la défunte s’est éteinte dans un hôpital du Caire, des suites d’un cancer, notant qu’elle sera enterrée dans la mi-journée après les prières d’Ad-Dohr et du mort dans la mosquée Al-Rahman Al-Rahim dans le quartier de Nasr City au Caire.

Née en novembre 1956, Maha Abou Aouf fait partie d’une famille d’artistes. Elle est la fille du compositeur Ahmed Shafiq Abou Aouf, et la soeur de feu Ezzat Abou Aouf, qui a formé avec elle et ses soeurs Mona, Mervat et Manal le célèbre quatuor 4M à la fin des années 1970.

Avec MAP