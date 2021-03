Décès de l’écrivaine égyptienne Nawal al-Saadawi

L’écrivaine égyptienne Nawal al-Saadawi, est décédée, dimanche dans un hôpital du Caire, à l’âge de 90 ans, des suites d’une longue maladie.

“Mme Saadawi était récemment victime d’une crise sanitaire, qui a nécessité son transfert à un hôpital, depuis presque 5 mois” rapportent des médias locaux. Née en 1931, la défunte était médecin, écrivaine et romancière, s’étant consacrée à la défense des droits de l’Homme, ceux de la femme en particulier.

Elle était considérée comme l’une des écrivaines égyptiennes et arabes les plus controversées, en raison de ses positions audacieuses sur des questions sociétales sensibles, notamment celles relatives à la politique et la religion. Mme Saadawi a été distinguée à maintes reprises à l’échelle internationale. Elle avait publié une quarantaine de livres qui ont été réédités et dont la plupart ont été traduits dans plus de 20 langues.

Parmi ses écrits, “Mémoires d’une femme docteur” et “Mémoires de la prison des femmes”, considéré comme l’un de ses livres les plus célèbres.

Avec MAP