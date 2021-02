Décès du DG de l’ISCAE-Guinée, Mustapha Bezzari

Le directeur de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) en Guinée est décédé dimanche 14 février à 6 heures du matin a annoncé le groupe.

M. Bezzari a exercé en tant qu’Enseignant-Chercheur durant près de 26 ans pour le groupe, et a été nommé Directeur Général à Conakry en 2014. Il a par ailleurs effectué une partie de son cursus universitaire à Grenade en Espagne, et au Québec.

« A cette douloureuse occasion, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique présente ses condoléances les plus attristées à son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc, à tout le peuple Marocain, à ses ressortissants vivant en Guinée, au Personnel du Groupe ISCAE Maroc, aux cadres du Projet BOCEJ, aux cadres du Ministère, aux encadreurs de l’ISCAE-G, aux amis proches et alliés du défunt. » indique le site web de l’ISCAE-Guinée.

Le Campus marocain salue quant à lui « la mémoire d’un homme au dévouement et à l’implication remarquables et tient à souligner tout particulièrement son action dans le développement de l’ISCAE-Guinée ».