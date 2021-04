Décès : L’architecte urbaniste Jamal Eddine Tmimi n’est plus

C’est avec une immense peine que nous avons appris le décès de Jamal Eddine Tmimi, architecte urbaniste à Oujda, survenu en cette veille du mois sacré de Ramadan.

Passionné d’architecture avec des valeurs d’exigence forte et une grande sensibilité aux problèmes d urbanisme, Jamel Eddine Tmimi est diplômé de l’Ecole d’architecture de Lille . Il a marqué de son empreinte nombre de projets dans tout le Royaume du Maroc et notamment dans la région de l’Oriental dont notamment la réhabilitation du Lycée Omar Abdelaziz d’où sont issues des générations entières de cadres du Royaume…

Son credo, « La qualité architecturale au service du développement durable » et son plaidoyer pour la préservation du patrimoine des Ksars médinas et kasbahs ont marqué toute une génération d’architectes maghrébins et laisseront des traces profondes ».

La famille Tmimi , touchée par les nombreux témoignages d’affection et de sympathie remercie très sincèrement ses amis et collègues de l’Ordre des architectes.

A Dieu nous sommes, à Lui nous retournons !