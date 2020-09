Découverte des ateliers pédagogiques du Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc-Aman

Le musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc-Aman a rouvert ses portes au public le 20 Juillet 2020. Cette reprise a été programmée conformément aux mesures sanitaires de précaution en vigueur (masques obligatoires, désinfection des parcours …) afin de limiter le risque de propagation du virus Covid-19.

Dans le but de continuer à accomplir sa mission culturelle et pédagogique vis à vis du jeune public, le Musée MOHAMMED VI pour la civilisation de l’eau au Maroc – Aman – a mis en place des ateliers pédagogiques destinés aux enfants de 5 à 12 ans avec des thématiques en lien avec les expositions permanentes du musée.

Le musée accueillera directement les enfants pour ces ateliers, chaque Mercredi de 15H00 à 18H00 et mettra en place des horaires spécifiques tous les jours de la semaine pour des ateliers dédiés aux groupes scolaires. Une belle découverte, de la recherche et du savoir d’une façon ludique, afin de sensibiliser et de préparer les enfants à une meilleure appréciation des expositions du musée.

Le musée a pour vocation d’être un lieu attrayant et novateur pour le grand public, il a été créé en hommage au génie Marocain dans la gestion de l’eau, au rôle historique des Habous dans la régie de l’eau et en hommage à l’œuvre contemporaine de feu sa majesté le Roi Hassan II et sa majesté le Roi Mohammed VI dans la politique et les grandes réalisations hydrauliques du royaume.