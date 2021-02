Dématérialisation des paiements : Les M-Wallets, vers un changement d’usages

Portnet SA et Tijara 2020 ont organisé un Webinar sous le thème « Dématérialisation des paiements dans le commerce et la distribution, enjeux et perspectives : Le Cashless ».

Lors de cette rencontre virtuelle, qui a connu la participation de Jalal Benhayoun, Directeur Général de Portnet, Rachid Sarrakh, directeur du commerce intérieur au ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, a dévoilé la stratégie du ministère de l’Industrie, soulignant que suite à la pandémie et aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, ils ont travaillé sur un plan de relance du secteur du commerce 2021-2023. « Parmi les axes de ce plan, il y a celui qui concerne la modernisation inclusive du secteur du commerce à travers la digitalisation. En effet, le ministère travaille actuellement sur trois projets qui concernent la mise en place du Moroccan Retail Tech, un incubateur pour accompagner l’innovation dans le secteur, d’un pack TI pour la digitalisation du commerce de proximité, ainsi que la généralisation du mobile paiement », a-t-il précisé.

En ce qui concerne les M. Wallets ou mobile paiement, la Head of Fintech and payment development à Bank Al-Maghrib, Fadwa Jouali a indiqué que « pour des soucis de développement pour suivre l’innovation et l’inclusion financière, nous avons réfléchis à la mise en place de cet écosystème ». Et d’ajouter que « en 2016, un travail a été fait avec la banque centrale et le régulateur des télécommunications ANRT, et aussi les banques et le CMI pour voir comment on pourrait capitaliser sur les infrastructures d’investissement. Plusieurs études ont été mises en place. Aujourd’hui, on a le MWallets, qui est un moyen de paiement qui est adossé soit sur un compte bancaire ou un compte de paiement ». Pour développer ce mode de paiement, Mme Jouali a appelé les opérateurs de distribution pour travailler conjointement sur des incitations commerciales.

Pour sa part, le Fondteur de Jumia, Larbi Alaoui Belghiti a listé les freins qui empêchent le développement de cette transition, dont notamment le manque de confiance du consommateur à ces modes de paiement et également le problème d’acceptation des paiements, « quand une opération de paiement est refusée, le consommateur ne réessayera pas une deuxième fois », a-t-il expliqué. Pour y remédier, Jumia a mis en place des contributions sur « les transactions prépayées » pour inciter les clients à acheter par carte.

Par ailleurs, le CMI a été fortement présent dans cette transition. Selon les chiffres détaillés par le directeur général du centre Mikael Naciri, il a été enregistré au cours de l’exercice précédent autour de 37 MMDH de paiement qui se sont faits au niveau des commerçants équipés. « Par rapport aux réseaux de cash affiliés au CMI, ils ont collecté autour de 45 Milliards de DH, en 2020. Depuis trois ans, le CMI s’est impliqué dans l’équipement des commerçants pour qu’ils puissent accepter les paiements wallets », a-t-il précisé.