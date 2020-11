Des personnalités culturelles marocaines induites en erreur pour reconnaître la pseudo-république Polisario

Un groupe d’acteurs culturels actifs dans le domaine artistique africain a été victime d’une tentative de manipulation pour les impliquer dans la reconnaissance de pseudo République Arabe Sahraouie, à travers la participation en tant qu’animateurs et participants officiels à The Cookout Africa, événement d’écriture musicale participative.

Dès le départ, cette manifestation, axée sur la mise en place de cellules ressources en écriture musicale ouvertes aux artistes africains au niveau régional (Afrique du Sud, Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et Afrique du Nord) a suscité l’intérêt des acteurs culturels et a été soutenue par des organismes officiels marocains. Par ailleurs, depuis la prise de contact avec les acteurs marocains, pour animer et dynamiser cette manifestation dans sa version nord-africaine, et compte tenu de l’escalade militaire de la soi-disant république, les organisateurs n’ont à aucun moment abordé la participation de cette pseudo république à leur événement.

L’animateur de la manifestation et les autres personnalités marocaines, artistes, producteurs,… ont été surpris par la présence du nom de la république fictive dans la vidéo promotionnelle de cette manifestation. Aussitôt, les organisateurs de Cookout Africa ont été avertis de l’aberration de cette situation et ont été informés qu’il est inadmissible de promouvoir une entité fictive qui ne remplit pas les conditions constitutionnelles, et qu’il s’agit plutôt d’un mouvement séparatiste armé qui menace la sécurité et la sûreté du Royaume du Maroc et de l’Afrique du Nord en général.

La réponse officielle a été tardive de la part des organisateurs en poste à Nairobi, au Kenya, pour aviser les participants marocains que le nom de l’entité séparatiste sera maintenu et ne peut pas être enlevé, et qu’ils la considéraient comme un État à part entière. Ce qui n’est pas conforme à l’histoire et à la réalité de la région.

L’intégrité territoriale du royaume étant au dessus de toute considération, et comme il est hors de question de reconnaître une entité séparatiste armée qui appelle à la violence et à l’action armée contre le Maroc et ses intérêts, la coalition marocaine des acteurs culturels a décidé de se retirer de cette manifestation de Cookout Africa. Ces acteurs culturels marocains expriment leur contestation et dénoncent cette manipulation et ce leurre visant à les piéger dans le processus de promotion de l’entité présumée.