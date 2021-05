Dette internationale: Prêt français de 1,5 mds de dollars au Soudan

La France va prêter 1,5 milliard de dollars au Soudan pour l’aider à solder son arriéré avec le Fonds monétaire international (FMI), a annoncé, lundi, le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, cité par les médias.

Ce prêt vise à “soulager le Soudan du fardeau de sa dette le plus tôt possible“, a indiqué le ministre, quelques heures avant la tenue à Paris d’une Conférence internationale d’appui à la transition soudanaise.

Cet engagement financier doit être confirmé par le président Emmanuel Macron à l’occasion de cette conférence, organisée à la veille d’un sommet international sur la relance de l’économie en Afrique, a expliqué le ministre lors du Forum des affaires France-Soudan.

→ Lire aussi : L’ONU APPELLE À UNE ACTION URGENTE POUR ÉVITER UNE CRISE MONDIALE DE LA DETTE

La tenue de la Conférence internationale d’appui à la transition soudanaise à Paris fait suite à un engagement pris par le Président de la République de soutenir la transition soudanaise, qui est un exemple de transition démocratique en Afrique, indique un communiqué de l’Elysée.

Outre les représentants de nombreux Etats et d’organisations internationales pour avancer sur le traitement de la dette soudanaise, la conférence fera également intervenir des acteurs de la transition soudanaise issus de la société civile, relève la présidence française.

Ce sommet en format hybride (à la fois en présentiel et en visio-conférence) devra accueillir plusieurs chefs d’Etat et de Gouvernement et des dirigeants d’organisations internationales au Grand Palais Ephémère.

( Avec MAP )