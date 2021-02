Deux manifestations, deux visions antinomiques de la Tunisie

Deux manifestations ont été séparément organisées, samedi à Tunis, par le mouvement Ennahdha (islamiste) et le Parti des Travailleurs (gauche).

Pour éviter tout débordement entre manifestants venus défendre deux visions différentes de la Tunisie, la capitale a été barricadée dès les premières heures de la journée du samedi.

Un imposant dispositif de sécurité a été déployé à Tunis pour la circonstance à l’effet d’éviter toute confrontation entre les partisans de partis politiques qui se partagent un grand désamour. Tous les accès au centre-ville ont été fermés et les personnes soigneusement filtrées et fouillées.

Le Mouvement Ennahdha a appelé ses partisans et ses sympathisants à descendre dans la rue pour “défendre les institutions de l’Etat et stopper les appels à la dissolution du Parlement”, alors que “le Parti des Travailleurs” a appelé la rue pour manifester contre “les rétrogrades destouriens et islamistes”.

Le contexte dans lequel ces mouvements ont été organisés n’échappe à personne. La Tunisie vit une crise politique sans précédent entre les trois présidences (président de la république, président du gouvernement et président du parlement), des difficultés économiques et financières étouffantes, une tension sociale permanente et une crise de confiance.

Le sondage, publié vendredi dernier par Emrhod Consulting, le prouve bien puisque 49% des sondés se disent “pessimistes” pour l’avenir de la Tunisie.

L’autre indicateur se perçoit à travers la mise en garde, à peine voilée, lancée par le FMI qui envoie un message clair au gouvernement l’appelant à serrer la vis et maîtriser la masse salariale qui est parmi les plus élevées au monde.

Manifestement, les deux appels lancés par les deux frères ennemis ont trouvé des fortunes diverses. Si Ennahdha est parvenue à mobiliser, selon certaines estimations, pas moins de 60 milles sympathisants, le parti de Hamma Hammami, qui a voulu jouer les troubles fêtes, n’est parvenu qu’à rassembler qu’une foule éparse de quelques centaines.

Deux manifestations, deux objectifs antinomiques. “Ennahdha”, cible d’attaques en règle et divisée, entend lancer un message clair : Mobiliser la rue pour marquer qu’elle reste la première force politique dans le pays. L’autre message, non moins important : apporter un soutien au chef du gouvernement Hichem Mechichi dans son bras de fer avec le président Kaïes Saïed et affirmer, également, qu’elle défend la légitimité et que le parlement, dont elle assure la présidence, est la source de toute légitimité.

Le communiqué signé la veille par le président d’Ennahdha et du parlement Rached Ghannouchi est sans équivoque. Pour lui, “cette marche vient confirmer l’inhérence des Tunisiens à un Etat démocratique et ses institutions élues conformément à la Constitution de 2014 et attester de la solidarité entre les structures de l’Etat”.

L’autre figure d’Ennahdha, Noureddine Bhiri, est allé plus loin en affirmant que “participer à la marche est un devoir national pour chaque Tunisien soucieux du présent et de l’avenir du pays”.

Pour Hamma Hammami, secrétaire général du Parti des Travailleurs, organiser une manifestation en même temps que le Mouvement Ennahdha n’a pas été fixée par hasard, considérant que “la manifestation d’Ennahdha comme une provocation car ce parti a contribué de sa position de leader à détruire le pays et à l’amener à un état d’effondrement”.

