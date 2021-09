Développement énergétique : ONEE, le GSEP et l’UM6P concluent un partenariat

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), le Partenariat mondial pour l’électricité durable (GSEP) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), concluent une convention de partenariat visant l’octroi d’une bourse d’éducation en vue de promouvoir l’excellence académique dans les domaines du développement énergétique durable.

C’est lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au sein du campus de l’UM6P à Benguerir que la convention a été signée par M. Abderrahim El Hafidi, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration du Partenariat mondial pour l’électricité durable (GSEP) et Directeur Général de l’ONEE et M. Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

En vertu de cette convention, qui s’inscrit dans le cadre du programme mis en place par le DG de l’ONEE pour son mandat de présidence du GSEP au titre de l’année 2021-2022 sous la thématique «Agir maintenant pour apporter les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques de l’électrification dans le monde et en Afrique”, une bourse sera octroyée à deux étudiants de l’UM6P. S’inscrivant dans le cadre du programme de bourses annuelles du GSEP ayant soutenu 144 étudiants de 37 pays depuis 2001, ces bourses visent à promouvoir la naissance d’une nouvelle génération de compétences dans les domaines du développement énergétique durable.

Plus spécifiquement, ces bourses seront ouvertes aux étudiants de l’UM6P inscrits en Master dans l’un des trois programmes articulés autour des domaines énergétiques: Le Master en Sciences et Ingénierie des Matériaux (Département Material Sciences & Nano-Engineering), le Master en Ingénierie des Bâtiments Verts et Efficacité Énergétique de la SAP+D (School of Architecture Planning & Design de l’UM6P) et le Master en Ingénierie Électrique pour les Énergies Renouvelables et les Réseaux Intelligents adossé au Green Tech Institute de l’UM6P.

Conscients de l’importance du développement de compétences pour contribuer à soutenir les ambitions du Maroc, premier pays africain à présider le GSEP et aspirant à devenir un véritable leader régional et international de la transition énergétique, la collaboration avec l’UM6P permettra d’octroyer à de brillants étudiants la possibilité de développer leurs compétences en bénéficiant d’une formation d’excellence, aux cursus orientés vers le futur, ouverts sur le continent, et mettant à la disposition des étudiants tout un écosystème axé autour de l’innovation et l’expérimentation.

Une association en ligne avec les ambitions de l’ONEE, qui au cours de son mandat à la tête du GSEP, a pour ambition de promouvoir les échanges de réflexions et d’informations stratégiques ayant un impact sur les transformations profondes attendues dans le secteur de l’énergie électrique, notamment, les aspects liés à la décarbonisation, la digitalisation, la décentralisation et la déréglementation.

Pour rappel, le GSEP est une prestigieuse alliance mondiale au cœur de la révolution de l’électrification et de la transition énergétique regroupant les plus grands opérateurs dans les domaines de production, de transport et de distribution de l’électricité, comme EDF-France, ENEL-Italie, AEP-USA, SGCC-Chine, CHNG-Chine, Hydro-Québec-Canada ou encore EuroSibEnergo-Russie et RusHydro – Russie.