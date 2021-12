DGAPR: 3-ème édition de la compétition nationale d’artisanat en milieu carcéral

La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) organise, jusqu’au 8 décembre, la 3-ème édition de la compétition nationale d’artisanat en milieu carcéral, avec la participation de tous les centres pénitentiaires du Royaume.

Initiée avec le soutien du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), cette compétition en faveur de l’épanouissement des détenus offre un espace de liberté et une ouverture vers le monde extérieur qui permet aux détenus de s’exprimer et de mettre en valeur leurs efforts et leurs compétences au niveau des différents ateliers d’artisanat existants dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays, indique la DGAPR dans un communiqué.

Cette compétition est aussi un évènement pour découvrir la richesse artisanale des produits des détenus, en créant une passerelle entre ces détenus artistes et le monde extérieur, affirme le communiqué.

Dans cet objectif, et pour garantir les meilleures conditions de travail, la DGAPR met à la disposition des détenus les matières premières, ainsi que les ateliers équipés afin de libérer leurs talents dans les différentes catégories de l’artisanat, souligne la même source.

Dans la continuité de cette action solidaire et sociale, le public est ainsi invité jusqu’au 8 décembre, à voter pour « le meilleur produit artisanal » via le lien http://www.competitionartisanat.ma, fait-on savoir.

A l’issue des votes, les meilleurs artisans recevront des prix qui représentent un pas vers une meilleure insertion à l’occasion de la célébration de la journée nationale du détenu qui sera organisé le 15 décembre, précise-t-on.

La DGAPR se dit, par la même occasion, convaincue de l’importance de l’art en tant que vecteur d’expression et de communication et qu’elle porte un intérêt particulier à cet outil et veille à développer, perpétuellement, les capacités des détenus et leur épanouissement en vue de faciliter leur réinsertion après la libération.

( Avec MAP )