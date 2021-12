DGSN en 2021: des aides financières exceptionnelles au profit de 85 fonctionnaires de police et leurs ayants droit souffrant de maladies graves

Le directeur général de la Sureté nationale a ordonné, dans le cadre des initiatives à caractère social et sanitaire destinées à la famille de la Sureté nationale au titre de l’année 2021, le versement d’aides financières exceptionnelles au profit de 85 bénéficiaires parmi les fonctionnaires de police et leurs ayants droit souffrant de maladies graves et coûteuses.

Dans un communiqué, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) indique que son Inspection des services de la Santé a examiné les dossiers sanitaires des bénéficiaires ainsi que les charges financières en découlant et soumis, en effet, des recommandations au directeur général de la Sureté nationale qui a décidé d’octroyer des aides financières allant jusqu’à 20.000 DH pour chaque bénéficiaire.

Dans ses dimensions sociale et sanitaire, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la sollicitude particulière dont la DGSN entoure ses effectifs pour les aider à s’acquitter des frais liés au traitement des maladies graves et coûteuses et leur permettre de remplir au mieux leurs devoirs au service de la Patrie et des citoyens, ajoute la même source.

Avec MAP