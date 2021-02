Dialogue inter-libyen : Andrea Cozzolino adresse ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI

Louant le rôle primordial joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI quant aux grandes avancées réalisées dans le processus de paix en Libye, Andrea Cozzolino, président de la Délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb, a également adressé ses vifs remerciements au nom de l’UE au Souverain.

Lors d’un passage à l’antenne sur la chaîne Al Jazeera où il a souligné l’évolution du processus de paix en Libye, Cozzolino a également précisé qu’en tant qu’Union Européenne, ils appuient ce processus « dans lequel nous retrouvons l’esprit fondateur de Skhirate. » a-t-il dit.

Par la même occasion, le responsable européen a rappelé l’importance de la place géostratégique de la Libye, notamment dans la zone de la Méditerranée, et a appelé «certaines parties » qui s’immiscent dans ses affaires à laisser le pays aller vers le paix et la stabilité.

A rappeler que ce n’est pas la première fois que de hauts responsables européens saluent la médiation exemplaire du Maroc qui œuvre pour aider la Libye à sortir de sa crise.

En effet, le mercredi 7 octobre 2020, Cozzolino affirmait, dans une déclaration publiée sur le site officiel des Délégations de l’UE : «Je salue les progrès accomplis par les parties libyennes vers un accord global sur les critères concernant les postes de souveraineté conformément à l’article 15 de l’Accord politique libyen, et je félicite le Royaume du Maroc pour son initiative renouvelée visant à surmonter les divisions et à instaurer la paix et la stabilité en Libye».