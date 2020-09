Dialogue inter-libyen : Les efforts de SM le Roi sont inestimables et hautement salués par l’UE

Le président du groupe d’amitié parlementaire polono-marocain à la Chambre basse du Parlement, Tomasz Kostus a souligné que les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour mettre fin à la crise libyenne sont ‘’inestimables et hautement salués par l’Union européenne».

L’Union européenne a accueilli favorablement l’initiative du Royaume en réunissant les parties libyennes pour trouver une solution politique à la crise libyenne, a écrit mercredi le député polonais sur son compte facebook.

Il a ajouté que l’Initiative du Maroc d’accueillir le dialogue libyen et conclure un accord politique sous les auspices des Nations Unies apporte une lueur d’espoir de parvenir à une résolution pacifique au conflit libyen.

Tomasz Kostus a souligné que sous le leadership sage et clairvoyant de Sa Majesté le Roi, le Maroc, ‘’qui comprend la nature de la région et cherche à la développer davantage, est un allié de la paix et de la coopération internationale, ce qui nous permet d’envisager avec confiance la poursuite d’une action constructive”.

Les séances du dialogue libyen entre les délégations du Haut conseil d’État et le Parlement de Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-feu et ouvrir des négociations pour mettre fin aux conflits entre les protagonistes libyens, ont débuté dimanche à Bouznika.

Grâce aux efforts du Royaume, un accord de règlement politique avait été trouvé à Skhirat, sous l’égide de l’ONU le 17 décembre 2015. Il avait permis la création d’un gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli.