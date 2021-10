Didier Drogba en campagne contre l’insécurité routière en Afrique

L’ancienne star du football ivoirien a parrainé, mardi à Abidjan, une campagne sur la sécurité routière en Afrique où plus de 250.000 personnes sont tuées sur les routes chaque année, rapportent des médias locaux.

La campagne est le fruit d’un partenariat entre la fondation Didier Drogba, la fondation prudence, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et la Fédération internationale des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge (FICR).

«Nous voulons sensibiliser les gens aux dangers auxquels ils sont exposés lorsqu’ils ne respectent pas les règles simples de la sécurité sur la route. Nous devons renforcer la sécurité routière en Afrique», a déclaré à cette occasion Didier Drogba, qui a été nommé en 2019 ambassadeur de la Fédération internationale de l’automobile pour promouvoir la sécurité routière en Afrique.

«Je suis fier d’être africain. Mais ça me brise le cœur de savoir autant de vies perdues sur nos routes en Afrique», a souligné l’ancien attaquant de Chelsea.

Pour lui, les enfants et les piétons sont les plus vulnérables. Il est donc urgent de mener cette campagne pour les protéger en sensibilisant les usagers sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour sauver des vies.

Le continent africain enregistre un taux de décès sur les routes de 26,6 pour 1.000 habitants, soit la mortalité routière la plus élevée au monde.

En Côte d’Ivoire, au cours des cinq dernières années, les accidents ont causé en moyenne par an 1200 tués et plus de 21.000 blessés. Le District d’Abidjan, à lui seul, enregistre 41% du nombre de morts sur la route.

( Avec MAP )