Digital Boot Camp : La transformation numérique, levier du développement

Moroccan Millennium Leaders et la Fondation Konrad Adenaeur Stiftung- Maroc Lance ‎l’inauguration du Digital Boot Camp, le 07 Février 2021 à Rabat (Hôtel La Tour Hassan) , la ‎première initiative citoyenne qui ambitionne de former les futures Jeunes Leaders Digitaux.‎

L’association Moroccan Millennium Leaders (MML) en partenariat avec la Fondation Konrad ‎Adenaeur Stiftung- Maroc prennent part au débat public autour de l’importance de la ‎transformation numérique pour dynamiser le développement du Maroc en lançant une ‎initiative citoyenne : Le Citizen Digital Initiative (CDI). ‎

Dans ce sens, le MML et la KAS-Maroc organisent, dimanche 07 Février 2021, à Rabat, le ‎lancement de cette première initiative citoyenne axée sur les enjeux de la digitalisation au ‎Maroc afin de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes (décideurs publics, opérateurs ‎économiques, associations professionnelles, acteurs académiques et scientifiques, société ‎civile, et initiatives citoyennes) en vue d’engager une dynamique citoyenne autour du digital ‎comme levier de l’économie numérique.‎

Ainsi, quatre axes principaux constituent le programme de cet important événement. Il s’agit ‎du« Digital Lab Day » qui est un espace de réflexion entre les différentes parties prenantes du ‎Digital au Maroc le temps d’une journée afin d’échanger avec esprit de citoyenneté les visions ‎autour des enjeux de la transformation numérique, comme premier axe.‎

Le second axe c’est l « Experts Round Table». C’est une journée de travail qui réunit des ‎académiciens et professionnels pour faire valoir une expérience nationale.‎

Les 3ème et 4ème axes, sont, respectivement le « Digital Bootcamp», 40 heures de formation à ‎l’attention d’une dizaine de futurs jeunes leaders digitaux afin de les accompagner dans la ‎conception de projets digitaux et le « Digital Mentoring », constitué de séances de coaching ‎personnalisés afin d’accompagner ces leaders digitaux dans les diverses étapes de réalisations ‎de leur projet. ‎

La première étape du CDI démarre ce dimanche avec le Digital Bootcamp. Ainsi, 10 jeunes ‎marocains ont été sélectionnés en fonction de leurs motivations et leur capacité à apporter une ‎valeur ajoutée au programme. Les participants bénéficieront de 5 jours de formation en ‎conclave organisés à fréquence hebdomadaire. Les jeunes acquerront des compétences et ‎connaissances qui les prépareront à porter un projet dans les domaines de digitalisation. ‎