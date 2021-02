A l’instar des Ambassadeurs du Royaume du Maroc dans différents pays, une rencontre entre ‎l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique et au Luxembourg Mohammed Ameur et ‎l’Ambassadeur d’Israël en Belgique Emmanuel Nahshon a eu lieu au siège de l’ambassade du ‎Royaume à Bruxelles. L’objectif est d’étudier les possibilités d’une action commune au service ‎de l’amitié et de la paix.‎

Pour rappel, depuis que les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël ont été rétablies, les ‎ambassadeurs des deux pays à travers le monde se sont rencontrés. Le ministère israélien des ‎Affaires étrangères, qui a rapporté l’information sur son compte Twitter, relève que l’objectif ‎de ces rencontres est de discuter des opportunités de coopération entre les deux pays.

Les ‎ambassadeurs Marocains ont ainsi reçu leurs homologues Israéliens des Nations unies à ‎Genève et New York, du Ghana, du Nigéria, de Finlande, du Chili, du Guatemala de la ‎république Tchèque, de Bulgarie, de Côte d’Ivoire, de Serbie et de Corée du Sud, selon la ‎même source. ‎