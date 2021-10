Discours royal : SM le Roi trace une “feuille de route” pour la prochaine étape

Le discours, prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’ouverture de la 1ère session de la 1ère année législative de la 11ème législature, est “une feuille de route” traçant les priorités de la prochaine étape pour le Maroc, a souligné le politologue mauritanien, Cheikhani Ould Cheikh.

“Le discours royal, qui a mis l’accent sur le contexte politique et économique actuel, a lancé le -guide- des mesures à adopter au cours de cette période critique que traverse le monde“, a déclaré à la MAP ce chercheur mauritanien.

Il ajouté que dans ce cadre que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé toutes les parties à “demeurer réalistes” et poursuivre l’action avec responsabilité et patriotisme, loin de tout pessimisme et à l’écart d’une certaine rhétorique négativiste.

Après avoir souligné l’importance de l’expérience marocaine en matière de gestion de la crise de Covid-19, qui sert de “modèle pour les autres pays maghrébins et africains“, le politologue a indiqué que les partis politiques de l’opposition et de la majorité sont invités à contribuer à un effort concerté pour la consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente qui charrie dans son sillage défis, risques et menaces.

Selon lui, il s’agit donc de mutualiser les efforts autour des priorités stratégiques du Royaume pour faire face aux menaces régionales et extérieures et s’insérer dans les différentes actions et stratégies adoptées au niveau sous-régional, régional et international.

Il relève qu’après l’installation du nouveau gouvernement, il est temps de s’atteler à la mise en œuvre des plans du Nouveau Modèle de Développement, avec un sens de responsabilité politique exigé par la situation actuelle.

( Avec MAP )