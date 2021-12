Disparition de Ahmed Zeghari, le journalisme touristique en deuil

La disparition du pionnier de la presse touristique maghrébine, arabe et africaine, le marocain Ahmed Zeghari, l’homme « au grand cœur », a plongé la sphère du journalisme touristique en deuil.

C’est une grande perte pour le monde des médias d’ici et d’ailleurs. De nombreux témoignages lui sont rendus, après sa disparition, le 24 novembre à Marrakech. Ce journaliste, vétéran et grande icône de la presse touristique, était, avant tout, l’ami de tous.

Précurseur de la presse touristique au Maroc, Feu Ahmed Zeghari est le fondateur, depuis 1966, du premier journal bimensuel d’informations touristiques « La Vie Touristique Africaine ».

Il a, également, à son actif l’organisation et la présidence de l’Association marocaine des journalistes et écrivains du tourisme (AMJET) et un rôle de premier plan dans la mise sur pied de son équivalent méditerranéen (OMJET).

« Ahmed Zeghari était une grande personnalité du tourisme marocain qu’il a servi avec passion et dévouement. Sa plume était pertinente et ses éditoriaux très lus », écrit Tourisme INFO, le magazine en ligne du secteur du tourisme en Tunisie.

La presse nationale a rendu, pour sa part, un hommage vif à « ce précurseur » de la presse touristique au Maroc. « Ahmed Zeghari était très connu et apprécié dans le milieu touristique. Le défunt avait consacré une grande partie de sa vie et de son énergie à la presse touristique », souligne « Medias24 ».

Les médias marocains regrettent aussi l’homme au « grand cœur », « toujours de bonne foi » et le « bon vivant ». « Feu Zeghari a porté haut, avec courage et obstination, bien des problématiques qui n’ont rien perdu, soit dit en passant, de leur actualité … en 2021 », écrit le politologue Mustapha Sehimi dans un témoignage publié par le site d’information « Quid.ma ».

Pour « Tourismapost », le décès de Ahmed Zeghari, premier journaliste spécialisé dans le secteur du tourisme, laisse « un grand vide dans la profession ». Le site spécialisé déplore en effet la mort du « patriarche de la presse touristique ».

( Avec MAP )