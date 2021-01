Donald Trump appelle ses partisans au rassemblement le 6 janvier

Des milliers de militants sont donc attendus à Washington afin de soutenir le président sortant ainsi que ses accusations de fraude lors de l’élection présidentielle. À cet effet, Trump a, à plusieurs reprises, incité ses partisans à travers Twitter notamment, à participer à ce rassemblement. « Le département de la justice et le FBI n’ont rien fait au sujet de la fraude, c’est la plus grande arnaque dans l’histoire de notre nation malgré des preuves accablantes. Ils devraient avoir honte, l’Histoire s’en souviendra. Ne jamais abandonner. Rendez-vous à Washington le 6 janvier » a-t-il posté.

The “Justice” Department and the FBI have done nothing about the 2020 Presidential Election Voter Fraud, the biggest SCAM in our nation’s history, despite overwhelming evidence. They should be ashamed. History will remember. Never give up. See everyone in D.C. on January 6th.

