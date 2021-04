Douane : saisie de plus de 100 tonnes de sacs en plastique prohibés

En application de la loi n° 77-15 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique, la Brigade Nationale des Douanes (BND) a organisé le 27.04.2021, au moment de la rupture du jeun, une opération de saisie spectaculaire de près de 120 tonnes de sacs en plastique prohibés et de matière première nécessaire à leur fabrication.

Cette belle prise a eu lieu entre les villes de Tit Melil et El Gara, à l’intérieur de magasins renfermant 9 ateliers clandestins, repérés et placés sous surveillance deux semaines durant par des éléments de la BND.

Réalisée en coordination avec la Gendarmerie Royale et les autorités locales et sous la supervision du Parquet, l’opération s’est soldée par la saisie de sacs en plastique interdits d’usage, de polyéthylène, de rouleaux en plastique et de déchets ainsi que de 40 appareils d’extrusion – gonflage, de soudure, de découpage et de broyage de déchets en plastique.