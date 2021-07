Dr Omar Halli nommé Conseiller du Directeur général de l’ICESCO à la FUMI

Dr Omar Halli a rejoint l’Organisation du Monde Islamique pour L’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) en tant que Conseiller du Directeur général de la Fédération des Universités du Monde Islamique (FUMI).

Au cours de sa carrière, Dr Halli a occupé plusieurs postes au Royaume du Maroc, dont celui de Conseiller auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Président de l’Université Ibn Zohr, membre du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la Recherche scientifique et membre de la Commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur.

→ Lire aussi : Inscription de 97 sites et éléments culturels sur les listes de l’ICESCO du patrimoine dans le monde islamique

Il était aussi membre fondateur et coordinateur du Festival international d’Agadir du théâtre universitaire, membre fondateur et Directeur du Festival international du film sur la migration, membre fondateur du Festival international de la culture et des arts et Président de l’Association Sud Cultures.

Dr Halli est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles académiques dans sa spécialité, à savoir la littérature moderne et la traduction et au cours de ses 33 années d’enseignement.

Il est à noter que la FUMI a été fondée en 1987 à Rabat et œuvre dans le cadre de l’ICESCO. Elle compte à ce jour 347 universités et instituts supérieurs, de même que le Directeur général de l’ICESCO en occupe le poste de Secrétaire général.