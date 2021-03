Drâa Tafilalet a drainé 11,72 Milliards de dirhams en 2020

Le Conseil d’Administration du Centre Régional d’Investissement a été tenu au sein de la Wilaya de la Région Drâa Tafilalet, le vendredi 19 mars 2021 à Errachidia, (session mars 2021). Cette réunion a été consacrée à l’examen de l’activité du CRI au titre de l’année 2020.

Dans son mot d’ouverture, le président de la session du Conseil d’Administration a affirmé que l’ensemble des indicateurs en lien avec l’activité du CRI Drâa Tafilalet sont positifs, et ce malgré la situation économique exceptionnelle liée au contexte de la pandémie Covid-19.

Au sujet du bilan d’activité en 2020, le Directeur Général du CRI Drâa Tafilalet a confirmé, lors de son intervention que les réalisations témoignent de l’évolution de la dynamique d’investissement et de l’entreprenariat ainsi que l’amélioration de la compétitivité de l’offre territoriale Drâa Tafilalet, comme illustré par les indicateurs suivants:

* Un montant d’investissement de 11,72 Milliards de Dirhams au titre de l’exercice 2020, permettant la création de 12 501 emplois.

* Réduction du délai de traitement des dossiers d’investissement à moins de 20 jours.

* Evolution de taux de création des entreprises à 38 % par rapport à l’année 2019.

* Simplification des procédures administratives en lien avec l’investissement ; contribution à l’amélioration de la dynamique d’investissement et renforcement de sa compétitivité avec le secteur public et privé.

Le bilan de réalisation du CRI au titre de l’année 2020 a été félicité vivement par les membres du Conseil d’Administration suite aux efforts déployés et qui ont permis l’amélioration de multiples indicateurs.