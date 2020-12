Droits TV: Amazon diffusera des matches de Ligue des champions en Italie

La plateforme vidéo d’Amazon diffusera des matches de Ligue des champions en Italie à partir de la saison prochaine, a annoncé vendredi le géant américain de la vente en ligne.

Amazon a acquis les droits pour la période 2021-2024 pour la meilleure affiche du mercredi de la Ligue des champions. Ce seront des matches impliquant des clubs italiens et ce jusqu’au stade des demi-finales.

La plateforme américaine, qui a déjà acquis des droits dans le football en Angleterre et en Allemagne, diffusera aussi la Supercoupe d’Europe lors des trois prochains saisons, selon le communiqué du groupe.

“Amazon a hâte de voir démarrer la prochaine saison de Ligue des champions, une des compétitions de clubs les plus prestigieuses au monde. Nous savons que les supporters de football italiens sont parmi les plus passionnés en Europe et nous ferons tout pour leur offrir une fantastique expérience”, a indiqué un porte-parole.

Cette annonce intervient alors que Amazon fait partie des acteurs fréquemment cités comme potentiellement intéressés par une reprise de certains droits TV de la Ligue 1, en France, après le retrait annoncé de Mediapro.

( Avec AFP )