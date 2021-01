Eau potable/Souss-Massa : 300 MDH pour la construction de nouveaux barrages

Les ministères de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, celui de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que le Conseil de la région, ont accordé une enveloppe de 300 MDH pour la mise en place de retenues collinaires en vue de s’approvisionner en eau potable et irriguer les cultures au niveau de la région Souss-Massa.

Dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, ces barrages seront construits, avec la contribution du ministère de l’équipement qui va injecter un montant de 180 MDH (60 MDH pendant 3 ans), du ministère de l’agriculture et du Conseil avec 60 MDH chacun, selon un rapport du conseil de la région. Les trois parties se sont engagées à verser ce montant, sur une durée de 3 ans à partir de cette année de 2021, précise la même source.

En effet, les récentes précipitations ont permis d’améliorer le remplissage des barrages de plusieurs régions du Maroc, dont notamment la région de Souss-Massa, qui a été menacée par l’aggravation du stress hydrique et qui faisait face à une pénurie d’eau potable. A noter, que les retenues de cette région ont atteint 179,93 millions de m3 à la date du 08 janvier 2020, enregistrant ainsi un taux de remplissage de 24,63 %.