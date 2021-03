Éducation financière : BAM met en ligne des contenus didactiques

Bank Al-Maghrib a annoncé qu’elle procédera du 22 au 27 mars à la diffusion en ligne d’une série de contenus didactiques, dans le cadre de la semaine de l’éducation financière “Global Money Week” (GMW), à raison d’un support par jour.

Ces documents sont destinés à familiariser le jeune public avec les principes de base de la finance avec un langage accessible, et de vulgariser les missions de BAM auprès du grand public, indique la banque centrale dans un communiqué. Les supports publiés sont libres de droits et téléchargeables à volonté sur le site pédagogique de Bank Al-Maghrib (www.bkam.ma/pedagogic-fr) et ses comptes sur les réseaux sociaux.

Avec MAP