Education non formelle: 67.000 jeunes ciblés au titre de l’année 2021-2022

Quelque 67.000 jeunes déscolarisés vont bénéficier des programmes de l’éducation non formelle au titre de l’année scolaire 2021-2022, dont 10.000 au sein des centres de la deuxième chance nouvelle génération.

Ainsi, l’année scolaire 2021-2022 connaîtra la création de 18 centres de deuxième chance nouvelle génération, portant le nombre à 141 et ce, dans le cadre de la généralisation de ces centres à l’ensemble des directions provinciales conformément à la loi cadre 51.17.

Le coup d’envoi de la rentrée 2021-2022 de l’éducation non formelle a été donné lundi, en mode présentiel, sous le thème “L’école de la deuxième chance, une offre pédagogique inclusive et renouvelée contribuant à une renaissance pédagogique pionnière et équitable“.

Cet événement pédagogique a été l’occasion de souligner l’engagement du ministère de tutelle à la mobilisation sociétaire, notamment la société civile, des acteurs éducatifs, ainsi que de toutes les parties prenantes, pour établir une vigilance éducative, afin de réduire la déperdition scolaire et offrir une seconde chance aux enfants et jeunes déscolarisés, a indiqué le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans un communiqué.

Les programmes d’éducation non formelle ont bénéficié, au titre de l’année scolaire 2020-2021, à près de 65.425 apprenants, dont 9.353 au sein des écoles de la deuxième chance nouvelle génération, a relevé la même source, notant que l’exécution de ces programme s’est déroulée dans 85 écoles de la deuxième chance nouvelle génération relevant des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), ainsi que dans 38 centres dédiés à cet effet dans le cadre de partenariats et ce, conformément aux engagements du ministère.

De même, afin d’élever la qualité de la formation, des contenus et des formules du programme de la deuxième chance nouvelle génération, il sera procédé à l’adoption d’un système de certification des acquis professionnels et au renforcement des compétences des associations dans les domaines de la gestion de l’éducation et de l’encadrement et du développement des compétences de vie des apprenants, conclut le communiqué.

( Avec MAP )