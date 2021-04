EHTP-CODE/IT : Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de programmation

Les élèves ingénieurs de l’Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) annoncent l’organisation de l’événement annuel <CODE/IT>. Ce rendez-vous représente une occasion pour encourager les jeunes intéressés par la programmation à améliorer leur capacité de résolution et de codage.

Cette compétition de programmation qui se déroulera sur deux jours, représente une initiative d’envergure, en faveur du partage et de l’échange entre des étudiants provenant de plus de 20 universités et écoles supérieures au Maroc.

Par ailleurs, une conférence traitant des sujets d’actualité dans le domaine des technologies de l’information sera animée par des conférenciers de haut-niveau pour compléter les sujets traités dans le cadre de la compétition.

Selon l’EHTP, ce type de compétition est reconnu et soutenu par plusieurs sociétés multinationales de logiciels et d’Internet telles que Google et Facebook. « La compétition engage généralement l’organisateur qui présentera une série de problèmes logiques ou mathématiques possibles, qui peuvent varier de cinq à quelques dizaines, très détaillés avec toutes les assertions possibles qui constituent le Problem Set », indique l’école dans un communiqué, soulignant que les participants doivent coder les solutions de ces problèmes en choisissant un langage de programmation (C, C++, Java ou Python etc…) dans un intervalle de temps bien défini. Le score et le classement sont principalement basés sur le nombre de problèmes résolus et le temps passé pour les résoudre, précise l’établissement.

L’EHTP ajoute également que la participation à <CODE/IT> est ouverte pour tout étudiant passionné par le Coding et l’informatique en général, et inscrit dans une des universités ou écoles supérieures marocaines.