El Jadida: Un policier contraint d’utiliser son arme de service pour interpeller deux multirécidivistes (DGSN)

Un fonctionnaire de police exerçant dans la brigade de police touristique relevant de la sûreté provinciale d’El Jadida a été contraint, vendredi soir, de faire usage de son arme de service lors d’une intervention sécuritaire visant à interpeller deux frères, aux antécédents judiciaires, ayant refusé d’obtempérer et exposé la sécurité des citoyens et leurs biens à une agression sérieuse et imminente.

Une patrouille de police s’est rendue au quartier Kelaa à El Jadida pour interpeller les suspects, qui étaient dans un état de forte impulsivité sous l’emprise de la drogue et avaient causé des dégâts matériels à une voiture stationnée sur la voie publique, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les présumés, âgés de 28 et 29 ans, avaient opposé une résistance farouche face aux éléments de la patrouille de police à l’aide d’une arme blanche, contraignant un brigadier de tirer une balle de sommation, ce qui a permis de neutraliser le danger, de les interpeller et de saisir les deux armes blanches.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent et ce, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, conclut la DGSN.

(Avec MAP)