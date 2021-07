Jalil Benabbés-Taarji et Aziz Chérif-Alami déclarent leur candidature à l’élection d’un nouveau binôme à la tête de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), programmée le 17 Juillet prochain, dans le cadre d’une Assemblée Générale élective.

Cette candidature, portée par 2 chefs d’entreprises marocaines et leaders dans leurs métiers, est principalement motivée par l’ambition de reconstruire une structure professionnelle plus représentative, forte, légitime et crédible, qui dispose des moyens humains et financiers nécessaires pour participer activement et efficacement au pilotage stratégique et opérationnel du secteur, et ce, en étroite collaboration et en parfaite intelligence avec les pouvoirs publics, à l’échelle nationale comme à l’échelle régionale et locale.

En particulier, à court terme, les effets dévastateurs de la pandémie sur tous les maillons de la chaîne de valeur touristique (hébergements, agences de voyage, transports touristiques, guides, locations de voitures, restauration, animation, artisanat, infrastructures culturelles, …), exigent une CNT engagée, déterminée et significativement renforcée, pour proposer et peser sur les décisions stratégiques qui conditionneront l’avenir de toutes les professions du Tourisme, et, en premier lieu, les programmes de sortie de crise et de relance.

La réussite de ce projet passera nécessairement par un effort de pédagogie et un travail d’intelligence collective avec toutes les acteurs de notre chaine de valeurs en commençant par les fédérations et associations professionnelles, les acteurs des territoires et les entreprises de références.

Plus généralement, le partenariat Public-Privé, qui a fondé il y a vingt ans la nouvelle ambition touristique nationale, doit aujourd’hui être remis à plat et repensé, à travers une nouvelle gouvernance, adaptée aux spécificités du Tourisme.

Bâtir une nouvelle gouvernance est, aujourd’hui plus que jamais, la condition préalable pour se projeter vers l’avenir avec confiance et sérénité et, partant, relever et rénover l’image passablement ternie de ce secteur économique stratégique.

Notre binôme candidat, bâti sur la complémentarité de nos profils, bigénérationnel par choix, et additionnant nos expériences professionnelles, appelle toutes les entreprises touristiques, tous métiers et tous territoires confondus, à se mobiliser pour participer collectivement et avec conviction à cette refondation.