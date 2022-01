Election présidentielle française : le « pas encore » candidat Macron fait de l’œil aux diasporas africaines

Par Olivier DELAGARDE

« Pluriel ». C’est le nom qui s’affichera sur le futur certificat de baptême du collectif ad-hoc en cours de création, visant pour Emmanuel Macron à rassembler quelques brebis égarées au centre gauche, mais surtout les diasporas africaines. Plusieurs ministres et députés de la majorité actuelle en seront les parrains et marraines, voire les parents pour certains. Explications.

« Pluriel » le dénommé : un hybride de think-tank que les proches d’Emmanuel Macron sont en train de concocter et qui se veut « un mouvement de citoyens attachés aux valeurs de la République, à la promesse d’inclusion et d’émancipations sociales ». Tout un programme devant être officialisé début février. Porté en tête par l’écrivain franco-algérien Karim Amellal. Proche du chef de l’Etat français, le même avait été nommé en mai 2020, ambassadeur pour la Méditerranée. A ce titre, l’ami élyséen Amellal est le principal artisan du Forum des mondes méditerranéens qui doit se tenir les 7 et 8 février prochains à Marseille, avec en guest star : Emmanuel Macron. Dans un autre registre, l’écrivain avait porté l’étendard du parti présidentiel (LREM) en 2020, en se présentant lors des élections municipales candidat à la Mairie du 10ème arrondissement de Paris.

Une pincée de ministres

Elisabeth Moreno : Madame Afrique. Nommée en juillet 2020 ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, la cap-verdienne de naissance est chargée de porter la politique de l’Elysée auprès des diasporas. Pierre angulaire de la diplomatie africaine du chef de l’Etat, les diasporas du continent en France représentant aujourd’hui entre cinq et sept millions de personnes, et bien entendu quasiment autant d’électeurs potentiels !

Profitant des agréments de son portefeuille ministériel, Elisabeth Moreno sillonne le continent africain depuis le printemps 2021, tantôt au Sénégal, au Cap-Vert, ou bien encore au Burkina Faso. La ministre était attendue début janvier au Cameroun, mais affectée par la Covid-19, son voyage a alors été reporté.

A l’automne dernier, Elisabeth Moreno avait également été la cheville ouvrière du sommet Afrique/France, quasi-intégralement consacré aux diasporas africaines, dont elle se revendique la figure.

Pure émanation de la « méritocratie française, issue d’un milieu populaire » comme aiment la qualifier ses proches conseillers, elle semble être l’image parfaite des aspirations d’inclusion de « Pluriel ». Mais aussi du libéralisme présidentiel puisqu’auparavant, Elisabeth Moreno après avoir été PDG pour la France du groupe LENOVO, fût directrice Afrique en 2019, du mastodonte américain de l’informatique Hewlett Packard.

Autre figure du gouvernement français, actrice de « Pluriel » : Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la ville. Ex-cadre de la banque internationale HSBC, née de parents marocains à Trappes en banlieue sensible parisienne, cette dernière avait été élue députée du parti présidentiel en 2017 avant de se voir gratifiée d’un portefeuille ministériel.

Quelques gouttes de parlementaires

Si l’opération « Pluriel » compte d’ores et déjà dans ses rangs plusieurs chefs d’entreprises, quelques diplomates et une soupoudrée de transfuges du Parti socialiste, elle a obtenu l’adhésion de parlementaires de la majorité actuelle, tels que la sénatrice Bariza Khiari, les députés Fiona Lazaar et Pierre-Alain Raphan, entres autres plus discrets pour l’heure.

Au-delà et parce que selon l’adage « on n’est jamais mieux servi que par soi-même », « Pluriel » pourrait s’avérer un bon outil de promotion de nouveaux candidats aux élections législatives prévue en juin 2022. Le nom du fidèle Karim Amellal bruisse notamment au cœur de la machine parlementaire LREM, afin que ce dernier se voit investi à la conquête de la 9ème circonscription des Français de l’étranger. Circonscription stratégique car couvrant par moins de quinze pays d’Afrique dont l’Algérie, le Maroc, la Côte d’Ivoire notamment. Actuellement détenue par M’jid el-Guerrab, depuis le dernier scrutin de 2017.

Une bonne cuillérée de figures médiatiques engagées

Mais si « Pluriel » se veut rappelons nous « un mouvement de citoyens attachés aux valeurs de la République, à la promesse d’inclusion et d’émancipations sociales », le futur adolescent turbulent entend bien déborder largement du sage cadre parental, face à la « banalisation des idées d’extrême droite ». Une cible prioritaire : le candidat Zemmour. Et pour que cela se sache, rien de tel que de bonnes clés d’accès aux plateaux de télévision et autres micros tendus. Ainsi est attendue fin janvier, la désignation de quatre porte-drapeaux du contre-discours d’extrême droite. Une figure se détache : Rose Ameziane. Chroniqueuse sur l’antenne de radio française et télévisée RMC, elle est également l’invitée régulière des plateaux de la chaine CNEWS. D’autres devraient suivre.

Pluriel, définition du dictionnaire Larousse : « Qui marque ou qui est marqué par la pluralité. Dont le contenu est formé d’éléments multiples, sous-jacents à un sens unique non repérable immédiatement ».

Non repérable immédiatement, c’est raté.