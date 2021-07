Élections aux chambres professionnelles: Plus de 12 mille candidatures déposées

Au total, 12.383 candidatures ont été déposées pour pourvoir 2.230 sièges lors de l’élection des membres des chambres professionnelles prévue le 6 août prochain, soit une moyenne nationale de près de six candidatures pour chaque siège, indique mercredi un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Les candidatures sont réparties entre les chambres d’agriculture (2.461 candidatures), soit une moyenne de près de 4 candidatures pour chaque siège, les chambres de commerce, d’industrie et de services (5.377 candidatures, soit une moyenne de plus de 6 candidatures), les chambres d’artisanat (4.243 candidatures, soit une moyenne de près de 8 candidatures) et les chambres des pêches (302 candidatures, soit une moyenne de près de 3 candidatures pour chaque siège), précise le communiqué.

Les candidatures déposées par des femmes sont au nombre de 2.940, réparties entre les chambres d’agriculture (148), les chambres de commerce, d’industrie et de services (1.513), les chambres d’artisanat (1.231) et les chambres des pêches (48), selon la même source.

Concernant l’appartenance politique, les candidatures déposées se répartissent comme suit :

– Rassemblement national des indépendants : 1.938 candidats, soit 15,65%

– Parti de l’Istiqlal : 1.648 candidats, 13,31%

– Parti Authenticité et Modernité : 1.487 candidats, soit 12,01%

– Union Socialiste des Forces Populaires : 917 candidats, soit 7,41%

– Mouvement Populaire : 898 candidats, soit 7,25%

– Parti de la Justice et du Développement : 784 candidats, soit 6,33%

– Union Constitutionnelle : 646 candidats, soit 5,22%

– Parti du Progrès et du Socialisme : 606 candidats, soit 4,89%

– Mouvement Démocratique et Social: 170 candidats, 1,37%

– Front des Forces Démocratiques: 128 candidats, soit 1,03%

– Autres partis politiques (20 partis) : 547 candidats, soit un taux de 4,42%

– Candidats sans appartenance politique : 2.614, soit un taux de 21,11%

Le communiqué relève que le nombre définitif des candidatures sera arrêté après la remise des récépissés aux candidats ayant déposé leurs candidatures aux derniers moments de la période réservée au dépôt des candidatures et après que les tribunaux spécialisés auront statué sur les recours relatifs aux candidatures dont ils étaient saisis.

La campagne électorale pour ce scrutin a démarré ce mercredi 28 juillet et prendra fin jeudi 05 août prochain à minuit, selon la même source.

( Avec MAP )