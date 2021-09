Élections de la Chambre des Conseillers : Le dépôt des candidatures du 24 au 27 septembre

Le dépôt des candidatures pour l’élection des membres de la Chambre des Conseillers prévue le 5 octobre prochain, débutera du vendredi 24 septembre pour se prolonger au lundi 27 du même mois à midi, annonce mardi un communiqué du ministre de l’intérieur.

Les candidats concernés sont les membres des conseils communaux, préfectoraux, provinciaux et régionaux, des chambres professionnelles, des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives ainsi que les représentants des salariés, indique la même source, qui précise que les candidatures, à l’exception de celles des représentants des salariés devant être déposées au Secrétariat de la Commission Nationale des Statistiques au ministère de l’intérieur, doivent être déposées au siège de la préfecture ou de la province, chef lieu de la région concernée et ce, conformément aux dispositions de la loi.

Le communiqué fait savoir, en outre, que les formulaires de candidature concernant le collège électoral des représentants des salariés sont à la disposition des candidats au Secrétariat de la Commission Nationale des Statistiques au ministère de l’intérieur alors que ceux concernant les autres collèges électoraux, ils sont disponibles aux sièges de la préfecture ou de la province, chef lieu de la région.

S’agissant de la campagne électorale, elle démarrera le mardi 28 septembre pour se prolonger jusqu’au lundi 4 octobre à minuit, selon le communiqué.

Avec MAP