Elections de la Chambre des conseillers : les nouveaux élus du patronat 

Le nouveau groupe parlementaire du patronat marocain a gagné 8 sièges, sur un total de 120. Abdelilah Hifdi, Neïla Tazi et Abdelkrim Mehdi ont été réélus pour la mandature 2021-2027.

Le 05 octobre 2021, les élections à la Chambre des conseillers ont eu lieu pour renouveler les 120 sièges de la Chambre haute du Maroc. Ces élections, comme les législatives, ont été marquées par une cinglante défaite du Parti de la justice et du développement (PDJ). Le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM) et le Parti de l’Istiqlal (PI) ont obtenu la majorité absolue des sièges.

Lors du scrutin de ce mardi, les employeurs ont remporté 8 sièges, qui vont représenter la confédération patronale au sein de la Chambre des conseillers. Voici la liste du nouveau groupe parlementaire de la CGEM :

Abdelilah Hifdi, président du groupe parlementaire de la CGEM lors de la mandature 2016-2021, également président de la Fédération nationale du transport (FNT)

Mohammed Réda Lahmini, expert-comptable, associé au cabinet Fidaroc Grant Thornton

Mohammed Youssef Alaoui, patron de Cicalim et président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA)

Neïla Tazi, présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives

Abdelkrim Mehdi, vice-président de la CGEM, chargé de la dynamique régionale

Mohamed Amouri, président du conseil régional de l’ordre des experts comptables Fès-Meknès

Tayeb El Moussaoui, dirigeant d’un groupe opérant dans divers secteurs (tourisme, pêche, etc) dans les Provinces du Sud

Ahmed Essaghir,

Il est à noter que les élus de la Confédération dans la Chambre haute jouent un rôle majeur dans l’évaluation du travail du gouvernement et des politiques publiques, notamment dans le secteur économique. Ils représentent, d’ailleurs, les entreprises marocaines et défendent leurs intérêts.