Elections des délégués des salariés: Lancement d’un guichet en ligne

Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a annoncé, vendredi, le lancement d’un guichet en ligne spécial pour les élections des délégués des salariés du secteur privé, via son site institutionnel https://www.travail.gov.ma, dans le cadre des missions et responsabilités qui lui ont été confiées en matière de suivi et d’accompagnement de ces échéances.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que ce guichet comprend, en plus du cadre juridique régissant les élections pour l’année 2021, divers supports techniques, notamment des publications, des annuaires, des dépliants et des spots de sensibilisation, en plus de la liste actualisée des établissements employant pas moins de dix salariés, classés en fonction de leur répartition géographique.

Les données mises à la disposition des partenaires sociaux et du grand public s’inscrivent dans le cadre de la facilitation de l’accès à l’information, de la garantie de l’égalité des chances et de la transparence des processus électoraux, compte tenu de l’importance cruciale de ces élections pour la détermination de la représentation syndicale, que ce soit au niveau de l’entreprise ou au niveau national, avec les droits consultatifs et représentatifs qui en découlent, les attributions accordées aux délégués des salariés et aux organisations syndicales les plus représentatives.

Le ministère a, de surcroît, mobilisé ses équipes aux niveaux central et local afin de traiter avec célérité les demandes des partenaires sociaux, fournir des services de conseil et concourir au succès du processus électoral, en conformité avec ses responsabilités juridiques, dont la déclinaison incombe à l’organe de l’inspection du travail.

( Avec MAP )