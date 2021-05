Emmanuel Macron annonce l’ouverture de l’Académie de santé de l’OMS à Lyon en 2023

Le Président français Emmanuel Macron a annoncé, lundi à l’occasion de la 74e Assemblée mondiale de la Santé, qui se tient à Genève jusqu’au 1er juin, l’ouverture de l’Académie de santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Lyon en 2023.

Le projet, lancé en juin 2019 bien avant le déclenchement de la pandémie du Covid-19, vise à bâtir “une structure de formation de référence en matière de santé publique“, a déclaré le chef de l’Etat dans une allocution diffusée en ligne au début de la réunion.

Selon M. Macron, dont les propos ont été relayés par les médias de l’hexagone, cette structure, pour laquelle la France s’est engagée à investir plus de 120 millions d’euros, vise à former aux enjeux sanitaires globaux les responsables publics, les dirigeants d’entreprises et les forces vives de la société civile mondiale.

“La France s’est engagée à y investir plus de 120 millions d’euros (…) Ses portes ouvriront à Lyon en 2023 mais elle offrira dès cet été un premier catalogue de formations en ligne“, a souligné le Président français.

Cette structure de l’OMS, en partie financée par les collectivités locales, sera implantée sur le pôle de recherche en biotechnologie de Gerland, qui abrite le Centre international de recherche contre le cancer et des groupes pharmaceutiques comme Sanofi.

Selon l’OMS, le besoin de formation est immense puisqu’il manquera 18 millions d’agents de santé d’ici à 2030, notamment dans les pays les moins riches.

( Avec MAP )