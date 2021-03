Emmanuel Macron va commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon

Le président Emmanuel Macron va commémorer le 5 mai prochain le bicentenaire de la mort de Napoléon, figure “majeure” mais “controversée” de l’histoire de France, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal.

“Evidemment, il y aura une commémoration par le président de la République”, a déclaré le porte-parole de l’exécutif à l’issue du Conseil des ministres. “Ses modalités seront annoncées plus tard par l’Elysée”, a-t-il ajouté.

Napoléon, décédé le 5 mai 1821 sur l’île de Sainte-Hélène, “est une figure majeure de notre Histoire”, qu’il faut regarder “les yeux grand ouverts” et “en face, y compris dans ses moments qui ont pu être plus difficiles” et “sur des choix qui apparaissent aujourd’hui contestables”, selon le porte-parole.

L’opportunité de célébrer cet anniversaire fait débat en France, Napoléon étant à la fois l’un des personnages préférés des Français et un chef aux choix controversés.

Une grande exposition consacrée à Napoléon doit se tenir par ailleurs à la Grande halle de la Villette à Paris entre le 14 avril et le 19 septembre pour “dresser le portrait juste d’un personnage fascinant qui a façonné la France d’aujourd’hui”, selon les organisateurs.

De nombreuses manifestations sont également prévues à Ajaccio, la ville natale de l’empereur.

