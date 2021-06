Emploi: Financement de 40 millions de dollars de la Banque Mondiale à la Mauritanie

Le conseil d’administration du groupe de la Banque Mondiale vient d’approuver une subvention de quarante millions de dollars accordée à la Mauritanie, sous forme d’appui au projet d’emploi des jeunes et à la création des occasions pour un travail décent.

Géré par le ministère mauritanien de l’emploi et de la formation professionnelle, le projet vise l’amélioration et la création des opportunités d’emploi pour les jeunes et les filles dans différentes zones du pays, particulièrement dans les wilayas de Nouakchott, des deux Hodhs, l’Assaba, le Trarza et le Guidimakha.

Il devra accorder un intérêt particulier aux jeunes ruraux dont l’âge varie entre 15 et 24 ans, et qui n’ont pas eu la chance de parachever leur cursus scolaire, n’ont jamais bénéficié de formation ou de stage et se trouvent actuellement dans une situation instable.

Les statistiques montrent que 156 mille jeunes se trouvent dans les wilayas ciblées par le projet, soit le tiers de la population nationale âgée de 15 et 24 ans.

Le projet est scindé en cinq composantes, dont l’appui et l’orientation vers le montage du projet “Mihneti” (ma profession) et l’acquisition de compétences d’intégration sociale, ainsi que le soutien à la formation professionnelle, technique et industrielle.

L’encouragement de petits projets porteurs de revenus, les ripostes aux urgences et la gestion du projet et le suivi de son exécution figurent également parmi les composantes de ce projet financé par la Banque mondiale.

Avec Map