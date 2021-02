En Europe, les professionnels de santé boudent le vaccin d’AstraZeneca

Le vaccin anglo-suédois continue de faire parler de lui. Il y a quelques semaines, c’était son efficacité sur les personnes âgées et contre le variant sud-africain qui étaient remis en cause. Aujourd’hui, certains professionnels de santé refusent de se faire administrer le vaccin d’AstraZeneca.

Des milliers de professionnels européens auraient refusé de se faire administrer un des trois vaccins disponibles en Europe, contre la Covid-19, en raison d’inquiétudes sur son efficacité et ses effets secondaires, rapporte le média américain The Wall Street Journal. Ils demandent ainsi à pouvoir choisir librement quel vaccin se faire administrer. Selon certains hôpitaux européens, des centaines de professionnels, pour qui la vaccination était programmée, ne se sont pas présenté durant ces derniers jours. Ce revirement de situation fait suite notamment à l’annonce de l’Agence du Médicament en France qui aurait relevé 150 effets indésirables chez les personnels de santé. Pour rappel, l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca a été estimée à 62% lors de la dernière phase d’essai clinique. Selon d’autres données, l’efficacité globale s’élèverait à 70%, et assurerait une protection de 100% contre les formes sévères, dans les cas d’hospitalisation et de décès. Pour certains experts, cette méfiance est due notamment au fait que l’efficacité des vaccins de Pfizer ou de Moderna se situe autour de 94%, donnant ainsi l’impression que le vaccin d’AstraZeneca est un vaccin de « seconde zone ».

“En France, Jérôme Marty, président de l’Union française pour une médecine libre, a demandé que les soignants ‘soumis à de fortes charges virales’ puissent bénéficier ‘du vaccin le plus efficace et pas de celui d’AstraZeneca, qui doit être plutôt gardé pour la population jeune’”. Les politiques et les scientifiques ont quant à eux rappelé qu’il a été prouvé que les doses d’AstraZeneca fonctionnent efficacement. Ne pas l’utiliser, compromettrait fortement la lutte contre la pandémie en Europe.