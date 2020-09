En quête de redorer son image, Boeing désigne un nouveau directeur de communication

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé jeudi la nomination d’Ed Dandridge au poste de Senior Vice-President et directeur de la communication du groupe basé à Chicago.

Depuis le début de la crise liée aux deux crashs mortels de son avion 737 MAX, qui a porté un coup dur à l’image de marque de Boeing, l’avionneur américain s’emploie à redorer son blason notamment auprès des médias et de l’opinion publique.

Ed Dandridge succèdera à compter du 28 septembre à Greg Smith, qui occupait depuis juillet les fonctions de directeur de la communication par intérim, de vice-président exécutif en charge des opérations d’entreprise et de directeur financier (CFO) du groupe.

M. Dandridge sera rattaché à David Calhoun, président-directeur général de Boeing, et siègera au Conseil exécutif du Groupe, a précisé Boeing dans un communiqué. À ce titre, il aura pour mission de superviser l’ensemble des activités liées à la communication de l’avionneur américain, dont la communication des entités commerciales, la communication institutionnelle, les relations avec les médias, et les affaires publiques.

Ed Dandridge rejoint Boeing après avoir travaillé chez AIG General Insurance, où il occupait le poste de directeur du marketing et de la communication depuis avril 2018. Au sein de la compagnie d’assurances, il faisait partie de l’équipe de direction exécutive de l’entité Assurances multirisques, qui commercialise et fournit des produits et services à des entreprises, des particuliers et des réseaux de distribution dans plus de 80 pays.