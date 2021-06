En visite au Maroc, le leader du Hamas rend un éclatant hommage au Roi Mohammed VI 

Président du Comité al-Qods, le Roi Mohammed VI, a toujours été un défenseur acharné de la cause palestinienne. Il a constamment appelé à l’unité du peuple de Palestine, dans ses différentes composantes ! Autrement dit qu’il s’agisse du Fatah ou du Hamas, aujourd’hui en rivalité , le Roi du Maroc n’a jamais fait de distinction entre l’un et l’autre, ne cessant d’en appeler à leur unité nationale et les exhortant de surmonter leur différend. Le peuple palestinien, pour sa part, rend un hommage constant à la position de Sa Majesté Mohammed VI et à son soutien constant .

Sur invitation du PJD , donc, le leader du Hamas Ismaël Haniyeh , a été invité à visiter le Royaume du Maroc et y a reçu un accueil quasi officiel, marqué par des entretiens entre ce dernier et le secrétaire général du PJD , Saad Eddine El Othmani. Les deux hommes ont présidé une conférence de presse conjointe au cours de laquelle Ismaël Haniyeh, a rendu un hommage éclatant au Roi Mohammed VI , ne tarissant pas d’éloges sur son soutien au peuple palestinien.

Le leader du Hamas a déclaré entre autres : “J’exprime la gratitude et l’appréciation du peuple palestinien au Maroc, à SM le Roi et son peuple.

Cette visite se fait sous le patronage de Sa Majesté le Roi et avec l’attachement sincère du peuple marocain.

Nous avons reçu cette généreuse invitation il y a quelques mois, mais Dieu veut qu’elle vienne à ce moment-là, suite à la grande victoire remportée par la résistance dans l’une de ses rondes de lutte contre l’ennemi odieux.

C’est ma première visite au Maroc, qui est géographiquement éloigné, mais qui reste en contact direct avec Al Qods dans le passé et le présent. La porte des Maghrébins, le quartier des Maghrébins , les marches de soutiens affirment la place du Maroc qui était et restera au cœur de l’événement palestinien.

Nous considérons le Maroc comme une profondeur stratégique pour notre cause, et nous souhaitons obtenir les résultats attendus du Maroc، pays frère.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à des évolutions de dimensions stratégiques. Nous, en tant que peuple, avons dû représenter la nation et résister à l’arrogance israélienne qui cible l’histoire et la géographie, mais nous avons subi un revers militaire et politique.

Cette victoire est réalisée d’abord, grâce à Dieu, à l’unité du peuple palestinien, à la position de nos peuples arabes et islamiques et au soutien des peuples du monde, d’autant plus que la version de l’occupant n’est plus la version régnant même dans les sociétés occidentales.

Après cette victoire, de nombreuses tâches nous attendent , dont nous discuterons en profondeur avec nos frères du Maroc. Elles seront certainement sur la table de Sa Majesté le Roi, car la relation du Maroc avec la Palestine n’est pas immédiate, urgente ou à bénéfices, mais plutôt légitime, religieuse, fraternelle et nationale.”