Enseignement à distance: 52 initiatives primées en matière de production pédagogique numérique

Cinquante-deux initiatives dans le domaine de la production pédagogique numérique, dédiée au soutien institutionnel et à la continuité de l’enseignement à distance, ont été primées lors d’une cérémonie virtuelle organisée jeudi à Rabat.

Au cours de cette cérémonie organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ces initiatives distinguées ont été émergé du lot dans le domaine de la production pédagogique numérique ouvert visant à garantir la continuité pédagogique des apprenants en temps de confinement, en plus de 54 enseignants issus des différentes Académies régionales d’éducation et de formation (AREF), indique un communiqué du ministère.

Les lauréats du concours national ont été récompensés dans la production de ressources pédagogiques ouvertes liées aux applications pédagogiques mobiles “APK Primaire 2020”, au “Kit TelmidTICE 2020” et aux productions numériques dédiées à l’accompagnement de l’enseignement à distance “EAD” et ce, afin d’encourager l’innovation et la contribution efficace des cadres pédagogiques en matière de production des ressources pédagogiques ouvertes et interactives.

Ce concours, initié par le ministère en partenariat avec la société Samsung Maroc pour la deuxième fois, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, particulièrement le volet du développement des compétences des apprenants dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement, précise-t-on de même source.

Il porte sur la production de ressources pédagogiques ouvertes se rapportant aux applications pédagogiques mobiles pour soutenir les apprenants du primaire (1ère, 2ème, 3ème et 4ème années) “APK 2020”, dans le cadre du nouveau programme révisé de l’enseignement primaire et aux kits pédagogiques numériques pour le soutien des apprenants des cycles d’enseignement collégial et qualifiant “KIT TelmidTICE 2020”.

Cette initiative s’est déroulée en trois phases encadrées par un parterre d’inspecteurs experts dans les domaines liés aux projets soumis aux AREF ainsi que des experts en matière de technologies numériques au Laboratoire national des ressources numériques et au Centre maroco-coréen des technologies de l’information et de la communication pour l’éducation, relevant de la direction du projet “GENIE”, souligne-t-on.

La première phase a été marquée par l’évaluation des projets de production numérique soumis aux deux staffs technique et pédagogique, tandis que la 2ème phase a concerné les modifications des contenus de ces projets.

La dernière étape a quant à elle reposé sur le contact direct avec les personnes concernées pour mettre à jour et finaliser ces ressources afin de les indexer sur l’espace des ressources pédagogiques ouvert dans les deux plateformes (Taalimtice et TelmidTICE).

Le ministère a d’autre part salué toutes les initiatives et les innovations réalisées par les cadres pédagogiques, administratifs et techniques, mettant en avant leur engagement en faveur de la continuité pédagogique lors de cette période de crise sanitaire.

( Avec MAP )