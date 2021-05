Enseignement et recherche : Partenariat entre le CRI Drâa-Tafilalet et la Faculté FSJES Agdal (UM5R)

Le Centre Régional d’Investissement Drâa-Tafilalet a signé une convention de partenariat avec la faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal – Université Mohamed V, le vendredi 21 mai 2021 à 11h00 au siège de la faculté FSJES à Rabat.

Ce partenariat stratégique vise à renforcer la coopération entre les deux parties notamment en matière de :

La recherche et Développement et ce via la mise en place d’une commission dédiée à la recherche, l’implication du Centre Régional d’Investissement Drâa-Tafilalet dans le choix des sujets de thèses dans les domaines entrant dans son périmètre d’action, l’encouragement de la recherche scientifique et l’octroi des prix aux meilleures thèses en Droit, Economie et Gestion ;

L’organisation commune de conférences, séminaires et rencontres sur des thèmes arrêtés en commun accord ;

La formation continue à la carte (Diplôme Universitaire ou autres) ;

La publication conjointe des numéros thématiques de la revue de la Faculté

La mise à la disposition du Centre Régional d’Investissement Drâa-Tafilalet des structures et des moyens logistiques de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat Agdal (Salles, stands, matériel didactique, ….) nécessaires à la réalisation des différentes actions précitées ;

Le partage des documents et des publications et ce, conformément à la règlementation en vigueur ;

L’accueil et l’encadrement des étudiants de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat Agdal pour effectuer des stages pratiques ou de fin d’études non rémunérés, au sein du CRI Drâa-Tafilalet.

La présente convention permettra au CRI Drâa-Tafilalet de s’enquérir des techniques, des pratiques et des nouveautés concernant ses domaines d’activités et le développement de compétences des ressources humaines et le rehaussement de leurs potentiels en vue de pouvoir booster davantage la dynamique d’investissement et de l’entreprenariat ainsi que l’amélioration de la compétitivité de l’offre territoriale de la région Drâa-Tafilalet.

Ainsi, il importe de signaler que le bilan de réalisations du CRI au titre de 2020 a été marqué par plusieurs indicateurs qui témoignent de l’évolution de la dynamique d’investissement au niveau du territoire de Drâa-Tafilalet comme :

Le traitement de 192 dossiers ;

La réduction du délai de traitement des dossiers d’investissement à moins de 20 jours ;

L’évolution du taux de création des entreprises à 38% par rapport à l’année 2019