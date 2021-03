Ensemble… pour la préservation de l’eau !

A l’occasion de la journée mondiale de l’eau qui a pour thème cette année “la place de l’eau dans nos sociétés et comment la protéger”, l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia organise la 7ème édition de la Semaine des classes d’eau au sein du groupe scolaire « Al Aounat », (commune rurale de Ras El Ain) et ce, du 22 au 26 mars 2021, en partenariat avec la Direction Provinciale de l’Education Nationale de Settat et l’association des parents d’élèves du même groupe scolaire.

Au programme, des ateliers en classe, un module éducation, des sorties et des visites de terrain (barrage Tamesna et Station de traitement de l’ eau potable, Station d’épuration de Ben Ahmed, Réservoir d’eau de Ras Al Ain), des ateliers d’implantations d’arbres ainsi que des interventions des acteurs de l’eau visant à éclairer les nombreuses facettes de l’eau et répondre aux différentes questions des écoliers.

Classes pédagogiques et ludiques

C’est à travers les enfants, que se fera la sensibilisation à la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation. En effet, en ciblant les enfants, ce sont autant de familles qui seront sensibilisées à la préservation de l’eau. Et c’est le principe même du programme pédagogique de la Semaine des classes d’eau. À travers cette action, l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) s’inscrit parfaitement dans la finalité du Programme Prioritaire National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation 20/27, principalement son axe portant sur le renforcement de la conscience liée à l’importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation. En 7 ans et depuis le lancement de l’initiative, ce sont près de 1.200 enfants de 9 à 11 ans -CE5 et CE6- qui ont bénéficié de ces programmes, soit 200 élèves par an en favorisant de manière délibérée les zones rurales dans le cadre de son périmètre d’action.

L’itinéraire des classes d’eau durant les sept dernières années se dessinent comme suit: en 2014 de l’école primaire « LallaHasnaa » dans la commune urbaine de Benslimane au lycée collégial « Al Imam Malek » à Ain Atig et à l’école primaire « LallaHasnaa » à Benslimane en 2015. Elle a été également organisée en 2016 au niveau du groupe scolaire « Almajd » sise dans la commune rurale de Ain Tizgha, province de Benslimane, poursuivie en 2017 à l’école « Al Hwamed » dans la commune rurale de Sidi El Aydi, province de Settat, en 2018 au groupe scolaire « Al Immam Malek » à Ouled Yahya Louta (Benslimane) et en 2019 au groupe scolaire « 18 novembre » à la commune rurale de Tiddas (Khémisset).

Le groupe scolaire « Al Aounat »,de la commune rurale de Ras El Ain à Settat qui bénéficiera de cet édition comprend trois autres annexes à savoir Ouled Rio, Lahmaouda, Ouled El Amri avec un total d’ élèves de 424 dont 217 garçons et 207 filles, le nombre total des enseignants est de 24 dont 13 femmes .