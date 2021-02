Entrée en service dès ce vendredi du commissariat de circonscription de police à Tamesna (DGSN)

Le commissariat de circonscription de police à Tamesna, créé dans le cadre de l’accompagnement des services de police aux nouveaux pôles urbains, entrera en service à compter de ce vendredi 19 février 2021.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que ce commissariat relèvera aux niveaux fonctionnel et sécuritaire du District provincial de sûreté de Témara, qui dépend lui de la Préfecture de police de Rabat, ajoutant que ledit commissariat est un établissement public de police qui offrira aux habitants et usagers l’ensemble des services en relation avec la chose sécuritaire.

Un siège complémentaire et intégré a été mis en place afin d’abriter ce nouveau commissariat à Tamesna en le dotant de structures d’accueil, d’orientation et des accès nécessaires pour accueillir les citoyennes et citoyens, relève la DGSN, soulignant que ce service a été doté de moyens de travail, de mécanismes logistiques et des équipements informatiques nécessaires afin de fournir des services complets aux populations du pôle urbain de Tamesna.

La création de ce nouveau commissariat de police, annoncée parmi les projets programmés en 2021, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la DGSN visant à accompagner l’expansion des agglomérations urbaines et le rapprochement des services publics de police à l’ensemble des citoyennes et citoyens, conclut le communiqué.

( Avec MAP )