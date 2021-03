Entreprises de travail temporaire: 8ème réunion de la Commission tripartite de suivi le 24 mars à Rabat

La 8-ème réunion de la Commission tripartite chargée du suivi de la bonne application des dispositions relatives aux entreprises de travail temporaire est prévue mercredi à Rabat.

Cette commission constitue un cadre institutionnel du dialogue social thématique, assurant la promotion de la culture de concertation et le dialogue entre le gouvernement, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives, a indiqué le ministère du travail et l’insertion professionnelle dans un communiqué, précisant qu’elle a pour mission de proposer des mesures pour dépasser les problématiques liées aux dispositions concernant les entreprises de travail temporaire.

En vue de préparer la tenue de cette réunion et d’assurer toutes les conditions de son bon déroulement et du succès de ses travaux, deux réunions regroupant les membres de la commission restreinte découlant de la commission tripartite ont été tenues à distance, simultanément le 26 novembre et le 19 décembre 2020.

La dernière réunion a été couronnée par l’adoption du projet de l’ordre du jour de la 8-eme réunion portant sur la présentation de rapport sur les travaux de la commission restreinte concernant l’application des recommandations de la 7-ème réunion de la commission tripartie, d’un exposé sur la caution dans les normes internationales et le droit comparé et du système informatique relatif au suivi des activités des agences d’emploi privées, a relevé la même source.

Une présentation par le ministère et organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives d’exposés sur les entreprises de travail temporaires entre l’enjeu de la promotion de l’emploi et la concrétisation du travail décent est également prévue.

Avec MAP